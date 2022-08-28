الطلاب المبتعثين في السودان يواصلون اعتصامهم امام الملحق الثقافي لليوم الثامن على التوالي

الأحد 28 أغسطس-آب 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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يواصل الطلاب اليمنيين المبتعثين الى السودان اعتصامهم، لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بإعادة الطلاب المسقطين من كشوفات الربع الثاني٢٠٢٢م.

وأكد الطلاب المعتصمون استمرارهم في خطواتهم التصعيدية المشروعه للمطالبة بمستحقاتهم، لافتين الى تجاهل الملحقية الثقافية والسفارة بمتابعة قضيتهم، ورفض السفير اليمني الدكتور/عمر المداوي مقابلة الطلاب بحجة أغلاقهم للملحقية.

والاسبوع المنصرم قام الطلاب بإغلاق الملحقية، في محاولة لايصال أصواتهم بعد تجاهل وزارة التعليم العالي لمناشداتهم المتواصلة.

كما نفذ الطلاب، اليوم، وقفة احتجاجية أمام بوابة السفاره اليمنية للتنديد بتجاهل الوزارة لحقوقهم وعدم الاستجابة لها.