تفاصيل لقاءين منفصلين عقدهما الرئيس العليمي في الرياض

الأحد 28 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت وكالة سبأ الحكومية ان الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، التقى بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، في لقائين منفصلين، كلاً من سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، للبحث في التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في البلاد.

وفي اللقاء، مع سفير بريطانيا لدى اليمن أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وموقف المملكة المتحدة الثابت من الملف اليمني بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن، ومتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل، وحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأكد الرئيس، انفتاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية الى تحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216.

من جانبه عرض السفير البريطاني، مستجدات الجهود الدولية في هذا السياق، وفرص تجديد الهدنة القائمة بما يضمن فتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، والبناء عليها للتقدم في ملفات اقتصادية وانسانية اخرى.

وفي لقائه مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية التاريخية مع روسيا، ومواقف موسكو كعضو دائم في مجلس الامن، الى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ترحيب المجلس والحكومة باستىئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن، والدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين إلى آفاق اوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات.

من جانبه أكد القائم بالأعمال الروسي، التزام موسكو بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني، والجهود الرامية الى تسوية سياسية شاملة في اليمن.