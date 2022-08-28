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توقيت مباراة اليمن وليبيا وجميع مباريات الجولة الثالثة في كأس العرب للناشئين

الأحد 28 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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توقيت جميع مباريات الجولة الثالثة في كأس العرب للناشئين..

جميع المباريات بتوقيت مكة.

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