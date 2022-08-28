أفضل اختراع في كوريا الجنوبية لعام 2022 من نصيب شابة يمنية من محافظة تعز «صورة»

الأحد 28 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حصلت شابة يمنية على جائزة افضل اختراع عرض في كوريا الجنوبية للعام الحالي 2022.

اليمنية دينا المشهري فازت بالمركز الأول للاختراعات الخاصة بكيمياء النسيج الدهني عن اختراعها «فيتامين كيمياء النسيج الدهني».

وكُرمت المخترعة والكيميائية اليمنية دينا المشهري بجائزة المركز الأول والمقدمة من (IFIA) الاتحاد الدولي للمخترعين كأفضل اختراع متميز وذلك في ولاية جويانج كوريا الجنوبية بحضور جمع من أبناء الجالية اليمنية.

دينا المشهري عملت على تخليق مركب كيميائي كفيتامين خاص بالخلايا الدهنية في جسم الكائن الحي، يعمل على تحويل خلايا الدهون البيضاء الفائضة الى الخلايا البنية، وتقليل التضخم الحجمي لخلايا الدهون البيضاء في النسيج الدهني.

ودينا سيف عبده سعيد المشهري هي باحثة ومخترعة يمنية، مواليد 1990 تنحدر من منطقة الحجرية بمحافظة تعز وسط اليمن.