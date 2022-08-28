الحجرف.. سفير كويتي جديد في اليمن

الأحد 28 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الكويت لدى بلادنا فلاح بداح الحجرف.

وخلال اللقاء، رحب بن مبارك بالسفير الكويتي، واستعرض معه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين.. مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسفير الكويتي للقيام بمهامه.

كما عبر الدكتور بن مبارك، عن تمنياته للسفير الكويتي بالتوفيق والنجاح في اداء مهام عمله بما يوطد العلاقات التعاونية والدفع بها الى افاق ارحب.

من جانبه عبر السفير الكويتي، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الجمهورية اليمنية وذلك لما تحظى به من مكانة واهتمام عالي من القيادة الكويتية..معرباً عن عزمه لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين نحو المزيد من التقدم والازدهار.

واكد موقف بلاده الثابت لمجلس القيادة الرئاسي ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الجهود الدولية والاقليمية التي تبذل في تحقيق السلام العادل والشامل وانهاء الحرب،وفق وكالة سبأ.