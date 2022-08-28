الانتقالي يمهد للسيطرة على محافظة جديدة وعيدروس يتحجج بـ «الإخوان والحوثي» في سيناريو مكرر ومفضوح

مفاجأة.. الشرطة الأمريكية مطلوبة بسداد 100 مليون دولار لمتسول.. ما القصة؟ برشلونة يضرب بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني أول تعليق من الصين بعد مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق تايوان هجوم حوثي مسلح يستهدف منازل المواطنين في مديرية أرحب شمالي صنعاء ماذا تفعل إسرائيل لتعطيل الاتفاق النووي الإيراني بتحركاتٍ سرّية وعلنية؟ حصاد خروقات الحوثي للهدنة خلال 26 يوماً كارثة نووية قاب قوسين.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات وأوروبا تحبس الأنفاس برلماني إيراني يكشف تفاصيل مفاوضات التطبيع بين طهران والرياض الدبيبة يتوعد : سنلاحق كل من تورط بعدوان طرابلس قوات الجيش تُسقط طائرة مسيرة للحوثيين
لم يكتفي ما يسمى المجلس الانتقالي ، بالسيطرة على محافظتي شبوة وأبين واسقاط ما تبقى من تواجد للدولة هناك، فعينه اليوم تتجه صوب المهرة ومن قبلها محافظة حضرموت.
الانتقالي المدعوم من دولة الامارات بدأ بالتمهيد للتوجه نحو المهرة اقصى شرق اليمن والحدودية مع سلطنة عمان.
وزعم المجلس الانتقالي امس السبت، وجود "حركات عسكرية مشبوهة" في محافظة المهرة، وذلك في أعقاب إحكام المجلس سيطرته على محافظة أبين جنوب، وبدء خطوات لتطبيع الأوضاع فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس وقف فيها "أمام التحركات العسكرية المشبوهة لبعض القوى التي تنفذ أجندات جماعة الإخوان ومليشيات الحوثي في محافظة المهرة".
وقال مجلس عيدورس أن أبرز تلك التحركات ما قال إنه "تحشيد مجاميع مسلحة في بعض مديريات المحافظة ومحاولة توطينها تحت غطاء النزوح، وتهريب الأسلحة إليها لإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة للمواطنين".
وتابع: "جددت هيئة الرئاسة رفضها إسناد أي مهام عسكرية أو أمنية لعناصر من خارج المحافظة، مؤكدة دعمها ومساندتها لتمكين أبناء المهرة من إدارة محافظتهم أمنيا، وعسكريا".
وغالبا ما يستقدم الانتقالي مليشيات من خارج المحافظة، كما حدث في شبوة، حيت دفع باعداد كبيرة من عناصره في الضالع ولحج، الى عتق عاصمة محافظة شبوة الايام الماضية.
ويتخذ الانتقالي من شماعة الاخوان مبررا لسيطرته على محافظات الجنوب والشرق بدءا من عدن ولحج وأبين وشبوة ،مرورا بحضرمرت حتى المهرة.
وتأتي تحركات الانتقالي، في ظل تغييب تام للمجلس الرئاسي وحكومة معين عبدالملك عن المشهد، مع محاولة ابراز عضو المجلس عيدروس الزبيدي الذي كثف من اجتماعاته مع مسئولين بالعاصمة المؤقتة عدن.