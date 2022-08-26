الجيش يعلن حصاد خروقات المليشيات خلال 48 ساعة

الجمعة 26 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت قوات الجيش الوطني مقتل وإصابة تسعة جنود بنيران جماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان له على موقع تويتر، إن 4 جنود قتلوا وأصيب خمسة آخرون خلال ارتكاب جماعة الحوثي 143 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة (الثلاثاء والأربعاء 23- 24 أغسطس) في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف مأرب.

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 143 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة (الثلاثاء والأربعاء 23- 24 أغسطس) في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومارب.

وأكد أن قوات الجيش تصدت لأكثر من ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مارب، ومحاولة أخرى في محور علب شمال محافظة صعدة.

‏وأوضح أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 41 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و32 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و23 خرقاً بجبهات محور تعز، و9 خروقات غرب حجة، وأربعة خروقات في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً في محور صعدة.

‏وبحسب المركز فقد تنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، بالإضافة إلى استحداث مواقع وخنادق وشق طرقات فرعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.