مليشيات الحوثي تعتدي على رئيس محكمة في مناطق سيطرتها وتزج به في السجن.. نهبت مسدسه" الشخصي وجنبيته وهاتفه

الجمعة 26 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أقدمت مليشيا الحوثي على، اختطاف مسؤول قضائي بمحافظة إب، وإيداعه في أحد المعتقلات التابعة لها في المحافظة.

وأفادت مصادر إعلامية، أن مليشيا الحوثي أودعت رئيس محكمة "الحُشا" الابتدائية القاضي "شمس الدين محمد ناجي المليكي"، في مدينة "القاعدة" بأحد سجونها بالمحافظة.

وأضافت المصادر أن المليشيا قامت بنهب القاضي "مسدسه" الشخصي وجنبيته وهاتفه، ومن ثم زجت به في سجن إدارة أمن مديرية القاعدة، وبطريقة مهينة تكشف تعامل المليشيا مع المواطنين بطريقة توصف بأنها "همجية" وتفتقر لـ "أبسط مقومات احترام الإنسانية".

وبحسب المصادر، فإن القاضي المليكي جرى استدعائه من قبل إدارة أمن مدينة القاعدة على ذمة شكوى تقدم بها ضد خصوم له، وعقب وصوله أحاطت به عناصر من إدارة الأمن الخاضعة للمليشيا، وقاموا بنهبه مسدس وجنبية وهاتف ومن ثم اعتدوا عليه، وقاموا بالزج به في السجن.

وأعتبر حقوقيون ما تعرض له رئيس محكمة الحُشا الابتدائية، إهانة بالغة لمؤسسة القضاء، وعدوانا على مؤسسة يعول عليها حماية المواطن، وصون كرامته التي تهان من قبل مليشيا الحوثي بصورة غير مسبوقة.

وتمارس مليشيا الحوثي في إدارة أمن مدينة القاعدة، انتهاكات واسعة بحق أبناء مديرية ذي السفال وتقوم بسجنهم بهدف ابتزازهم بالإضافة إلى التحيز لصالح مطلوبين أمنيا وجناة وأصحاب نفوذ وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المدينة.