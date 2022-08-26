“معياراً حاسماً”.. البيت الأبيض يحدد شرطاً للموافقة على الاتفاق النووي

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كشف البيت الأبيض، يوم الخميس، عن “معيار حاسم” للموافقة على الاتفاق النووي مع إيران، إذ قال “إنّ الولايات المتحدة ستوافق عليه، إذا كان يصب في صالح الأمن القومي الأمريكي”.
– شرط للموافقة على الاتفاق النووي
قال البيت الأبيض: “إن الولايات المتحدة سلمت الاتحاد الأوروبي ردها، يوم أمس الأربعاء”، مشدداً على عدم مناقشة مضمون الرد بشكل علني.
ووفقاً للمصدر، فإن الولايات المتحدة تحضر مع حلفائها عدة سيناريوهات، سواء في حال إبرام الاتفاق، أو إذا أخفقت المساعي الحالية.
ومساء أمس، أعلنت طهران، أنها تلقت رداً من واشنطن على “النص النهائي”، الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.
وأكدت إيران أنها ستنقل وجهة نظرها إلى الاتحاد الأوروبي، باعتباره منسق المحادثات النووية، بعد استكمال المراجعة للرد.
في غضون ذلك، أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الاتفاق سيلزم طهران بنسبة محددة لتخصيب اليورانيوم.
وبموجب الاتفاق المرتقب، لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم أعلى من 3.67 بالمئة، كما ستكون البلاد ممنوعة من تخزين أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم المخصب.
موازاة مع ذلك، سيتم فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني حتى عام 2031.