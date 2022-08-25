نقابة الصحفيين اليمنيين تحمل ضاحي خلفان مسئولية ما قد يلحق بالزميل الصحفي محمد عبدالملك

الخميس 25 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عبّرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن تضامنها مع الصحفي محمد عبدالملك، واستنكرت ما ورد في تغريدات قائد شرطة دبي السابق في دولة الإمارات، ضاحي خلفان، على صفحته في تويتر، التي حملت لغة تحريضية تجاه الزميل عبد الملك.

وحمّلت نقابة الصحفيين ضاحي خلفان مسؤولية ما قد يلحق بالصحفي عبدالملك من مخاطر، أو أذى، وذلك بعد أن تلقت بلاغا منه يفيد بتعرّضه لتهديدات ضمنية من قِبل ضاحي خلفان، تضمنت نشر اسمه وصورته، وطلب معلومات عنه، على خلفية نشر منصة "تعز تايم" فيديو يظهر فيه خلفان وشاب يمني في ألمانيا وهما يتناقشان.

ودعت النقابة إلى عدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية، كما طالبت السلطات بتوفير الحماية للزميل محمد عبد الملك.

الصحفي محمد عبدالملك نشر على صفحته في فيسبوك امس الاربعاء بلاغا -اطلع عليه محرر مأرب برس- وجهه لنقيب الصحافيين اليمنيين وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين قال فيه: أحيطكم علما بتعرّضي لتهديد ضمني من قِبل قيادي أمني إماراتي يُدعى ضاحي خلفان على خلفية نشر منصة "تعز تايم" فيديو يظهر فيه وشاب يمني وهما يتبادلان الشتائم.

واضاف: فوجئت بعدها بقيام خلفان بكتابة منشور في حسابه على "تويتر" يتضمّن اسمي وصورتي، ويطالب بمعلومات عنّي.

ونوه ان ما كان ليعير هذا الموضوع أي اهتمام لو كان من شخص لا يعمل ضمن جهاز أمني رسمي.

وتابع: وعليه، فإني أتوجّه إليكم بهذا البلاغ، وأحمّله مسؤولية ما قد أتعرّض له من مضايقات أو أذى (معنويا كان أو جسديا).