خلل في فيسبوك يؤدي لإغراق صفحات المستخدمين بأخبار المشاهير

الخميس 25 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 164

واجه آلاف من مستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء العالم مشكلات في حساباتهم يوم الأربعاء، حيث بدا أن موقع التواصل الاجتماعي تعرض لخلل أدى إلى ترويج مشاركات ومنشورات وصفحات خاصة بمعجبي بعض المشاهير وبعض المجموعات في صدارة متصفحهم للأخبار.

وتلقى داون ديتكتور، وهو موقع يتابع الخلل والأعطال على الإنترنت، العديد من الشكاوى التي تشير إلى حدوث "انقطاع" في خدمات فيسبوك بين الساعة 07:00 و 09:00 بتوقيت غرينتش.

ولجأ العديد من المستخدمين إلى الصور والتعليقات الساخرة، في التفاعل مع الخلل الذي تعرض له فيسبوك.

وقال متحدث باسم شركة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، إنها على علم بالمشكلة.

واعتذرت ميتا عن "أي إزعاج" وقالت إن الشركة تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.