خلل في فيسبوك يؤدي لإغراق صفحات المستخدمين بأخبار المشاهير قتلى بهجوم أميركي مضاد على ميليشيات موالية لإيران الحكومة توجه طلبا لأمريكا بشأن بناء السلام في اليمن نجاه مسؤول أمني من محاولة إغتيال بـ عدن الأرصاد: هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية خلال الساعات القادمة الاتفاق النووي مع إيران “قاب قوسين” وروسيا تجهّز خطة لاستغلال ثغرة فيه قطعة أرض في ريمة تتسبب في مقتل وجرح سبعة أشخاص تهنئة حزب الإصلاح لحزب المؤتمر.. رسائل عدة وجهها الآنسي لقيادات وكوادر وأعضاء الحزب ماذا يريد ضاحي خلفان من صحفي يمني ولماذا قام بنشر صورته في تويتر؟ وزير الصناعة والتجارة يطمئن الجميع بشأن مخزون القمح ويعلن فتح باب الاستيراد مع دول جديدة
واجه آلاف من مستخدمي فيسبوك في جميع أنحاء العالم مشكلات في حساباتهم يوم الأربعاء، حيث بدا أن موقع التواصل الاجتماعي تعرض لخلل أدى إلى ترويج مشاركات ومنشورات وصفحات خاصة بمعجبي بعض المشاهير وبعض المجموعات في صدارة متصفحهم للأخبار.
وتلقى داون ديتكتور، وهو موقع يتابع الخلل والأعطال على الإنترنت، العديد من الشكاوى التي تشير إلى حدوث "انقطاع" في خدمات فيسبوك بين الساعة 07:00 و 09:00 بتوقيت غرينتش.
ولجأ العديد من المستخدمين إلى الصور والتعليقات الساخرة، في التفاعل مع الخلل الذي تعرض له فيسبوك.
وقال متحدث باسم شركة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، إنها على علم بالمشكلة.
واعتذرت ميتا عن "أي إزعاج" وقالت إن الشركة تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.