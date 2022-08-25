الحكومة توجه طلبا لأمريكا بشأن بناء السلام في اليمن

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طالبت الحكومة اليمنية الأربعاء، من الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الدعم الاقتصادي لمساعدة جهودها في الاستقرار الاقتصادي لتعزيز فرص بناء السلام المتعثر منذ سنوات.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك بحث مع السفير الامريكي لليمن ستيفن فاجن، التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وأكد "بن مبارك" أن زيادت الدعم الأمربكي سيعمل على الاستقرار الاقتصادي الذي سينعكس بشكل إيجابي على كافة المواطنين وسيعزز فرص بناء السلام في اليمن.
ودعا الولايات المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين للالتزام ببنود الهدنة ورفع المعاناة عن اليمنيين.
وشدد على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف خروقات الحوثيين، فضلا عن الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين.