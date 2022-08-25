نجاه مسؤول أمني من محاولة إغتيال بـ عدن

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نجا مسؤول أمني رفيع من محاولة إغتيال، اليوم الأربعاء، إثر إنفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية مرافقه له في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، إن عبوة ناسفة إنفجرت في سيارة مرافقة لمدير عام الشؤون المالية في وزارة الداخلية العميد نايف الحميدي، في منطقة "الشابات" بمديرية خور مكسر.
وأضافت المصادر، أن العميد الحميدي نجا خلال الحادثة، التي تعد الثانية خلال أشهر، حيث جرى استهدافه بجوار منزله في فبراير الماضي بتفجير عبوة ناسفة.
وبحسب المصادر، فإن الإنفجار خلف أضرار مادية في السيارة، دون تسجيل أي أضرار بشرية خلال العملية.