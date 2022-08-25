الاتفاق النووي مع إيران “قاب قوسين” وروسيا تجهّز خطة لاستغلال ثغرة فيه

الخميس 25 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بين شد وجذب، أعلنت إيران مساء اليوم الأربعاء، تلقيها الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي المطروحة بعد مفاوضات ماراثونية، فيما كشفت مصادر عن خطة روسية لاستغلال الاتفاق في حال وقعته الأطراف المعنية.

إيران تلقت الرد على الاتفاق النووي

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تلقت وبدأت بدراسة رد الولايات المتحدة على مقترحاتها بشأن النص “النهائي” الذي طرحه الاتحاد الأوروبي ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان إن طهران “تلقت عصر اليوم عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأمريكية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات”، حسب وصفه.

وأكد أن “عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأمريكي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق إلى المنسق بعد إنهاء مراجعتها”.

ويأتي ذلك بعد يومين من انتقاد طهران تأخر الرد الأمريكي على المقترحات التي تقدمت بها بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً في العام 2018.

وكانت إيران أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، أنها تقدمت بمقترحاتها على “النص النهائي” الذي اقترحه في الثامن من آب/أغسطس، الاتحاد الأوروبي الذي يُنسّق المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

إسرائيل تحاول التأثير

بالتزامن مع هذه التطورات، تخوض إسرائيل حملة مكثفة لإقناع دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، بالامتناع عن إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي خضم حملته للانتخابات التشريعية المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الدول الغربية الأربعاء على وقف مباحثات إحياء الاتفاق التي بدأت العام الماضي، معتبراً أن أي تفاهم سيمدّ خزائن إيران بالمال و”يقوض” استقرار الشرق الأوسط.

أتى ذلك في أسبوع شهد زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى واشنطن التي يتوجه إليها أيضاً صباح الخميس وزير الدفاع بيني غانتس لبحث ملفات عدّة بينها النووي الإيراني، وفق ما أفاد معاونوه لوكالة فرانس برس.

وأبدى مسؤول إسرائيلي كبير اليوم في حديث لوسائل إعلام، انتقادات لأن مشروع التفاهم الذي لم يتم كشف مضمونه بشكل رسمي، لا يلحظ التخلص بالكامل من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتطورة لتخصيب اليورانيوم، ما سيسمح لطهران بـ “إعادة تشغيلها” متى رأت الفرصة سانحة لذلك.

روسيا تستغل الاتفاق

في غضون ذلك، أبلغ دبلوماسيون غربيون صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن روسيا تسعى إلى استخدام إيران “بوابة خلفية” و”طريقاً احتياطياً” لبيع نفطها الخام الخاضع للعقوبات بسبب الحرب على أوكرانيا، إذا تم التوصل إلى اتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي.

وذكر موقع بوليتيكو أنه إذا تم إبرام اتفاق، سيوفر ذلك خطة بديلة في الوقت المناسب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنه ستحدث “مقايضة” بين البلدين تسمح لإيران باستيراد الخام الروسي إلى ساحلها الشمالي على بحر قزوين، ثم بيع كميات مماثلة من الخام نيابة عن روسيا، عبر ناقلات إيرانية تغادر من الخليج.

وحسب الموقع ستقوم إيران بتكرير النفط الروسي لإشباع طلبها المحلي، بينما يكون النفط الإيراني المصدر من الجنوب معفياً من العقوبات.

وقال التقرير إن استراتيجية “المقايضة” بين موسكو وطهران نجحت بدرجات متفاوتة في الماضي، وسيتعين على إيران الآن إيجاد طريقة للتغلب على أي تعقيدات مرتبطة ببيع الخام الروسي بخصم كبير في الأسواق العالمية بسبب العقوبا