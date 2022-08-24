قطعة أرض في ريمة تتسبب في مقتل وجرح سبعة أشخاص

الأربعاء 24 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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سقط قتيل وسبعة جرحى يوم امس الثلاثا إثر نزاع على قطعة أرض في محافظة ريمة غرب اليمن .

وقالت مصادر محلية ل "مارب برس" ان اشتباكات حدثت بين مجموعتين من اسرة واحدة علئ قطعة ارض في الحدية بني الجعد مديرية الجعفرية م/ريمة اثر نزاع على أرضيه لا تساوي قيمتها الف ريال سعودي اسفرت عن مقتل واصابة سبعة اشخاص.

واضاف تم إسعاف الجرحى إلى محافظة الحديدة وتوفي احد المصابين في المستشفئ بعد اصابته اصابة بليغه بثلاث طلقات نارية في بطنه ولا زال سته جرحئ يتلقوا العلاج بينهم ثلاثة اصاباتهم بليغة.