تهنئة حزب الإصلاح لحزب المؤتمر.. رسائل عدة وجهها الآنسي لقيادات وكوادر وأعضاء الحزب

الأربعاء 24 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه حزب الإصلاح عدة رسائل لحزب المؤتمر في تهنئة بعثها الحزب، بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، التي تصادف اليوم الأربعاء 24 أغسطس.

وخاطب حزب الإصلاح المؤتمريين بالقول: نحن في خندق واحد ولا داعي للالتفات للخلف.

وقال عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام لحزب الإصلاح في نص التهنئة، أن تأسيس المؤتمر كان علامة فارقة في الحياة السياسية اليمنية، هيأت الظروف لمرحلة جديدة من الديمقراطية والتعددية السياسية التي نشأت عندما توحّد الوطن اليمني الكبير.

وقال كذلك أن المؤتمر تصدر مهمة تحريك الحياة السياسية، وأصبح فاتحة الحياة التعددية وتجربة هامة في تاريخ اليمن السياسي الحديث، ورافعة قوية للمشروع الجمهوري الوحدوي الديمقراطي.

ووفق الآنسي فقد لعب المؤتمر الشعبي العام دوراً بارزاً في مختلف المسارات الوطنية، واضافً: "ونحن اليوم في خندق واحد مع كل القوى الوطنية الشريفة تقع على عاتق الجميع مسؤولية وطنية وتاريخية في إنقاذ الوطن من التشرذم والشتات الذي لن تجني ثماره سوى مليشيا الحوثي ومن خلفها المشروع الإيراني".

وقال الآنسي إن ذلك "يحتم علينا أن نعلي مصلحة الوطن وإرادة الشعب في استعادة الدولة اليمنية وقطع دابر الفرقة والمضي قدُماً إلى الأمام دون الالتفات إلى الخلف"، مشيراً إلى أن الشعب يعلق آمالاً كبيرة على الاصطفاف ليعود للوطن إشراقه.

ووجه الآنسي التحية لكل قيادات وقواعد المؤتمر الذين يقارعون، مع رفاقهم من بقية المكونات، مليشيا الانقلاب الكهنوتية ويرفضون بمختلف الوسائل كل المساعي للنيل من هوية اليمن وكرامة اليمنيين.

وأكد الآنسي حرص الإصلاح على ترسيخ العلاقة مع المؤتمر الشعبي العام فيما يخدم الصالح الوطني، ويصون النظام الجمهوري ويرسخ الوحدة الوطنية ويحافظ على المكتسبات التي ضحى من أجلها خيرة رجال اليمن وشبابه.