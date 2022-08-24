ماذا يريد ضاحي خلفان من صحفي يمني ولماذا قام بنشر صورته في تويتر؟ مسئول يمني يطمئن الجميع بشأن مخزون القمح ويعلن فتح باب الاستيراد مع دول جديدة عبدالملك الحوثي يهاجم من يطالب بالمرتبات ويحدد 3 أولويات لجماعته تسليم محافظة بالكامل للانتقالي دون قتال على مرأى ومسمع رئيس المجلس الرئاسي منتخب اليمن للناشئين يتصدر مجموعته بفوز مستحق ويستعد لمواجهة تونس النفط يعاود الصعود ويحقق رقما قياسيا خلال شهر السعودية تصدر قرارا خاصا بأبناء المقيمين قد تقلب موازين المواجهات… .مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليار دولار حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق الماليزي الطيران الأمريكي يدخل خط المواجهات و يعلن تنفيذ ضربة ضد أهداف إيرانية بسوريا
تضامن صحفيون في اليمن، مع زميلا لهم، بعد قيام ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي بنشر صورة الصحفي على حسابه في تويتر وقال انه يريد معلومات عنه.
ونشر خلفان، صورة الزميل في قناة بلقيس، محمد عبدالملك، وطالب بمعلومات عنه.
الصحفي محمد عبدالملك نشر على صفحته في فيسبوك اليوم الاربعاء بلاغا -اطلع عليه محرر مأرب برس- وجهه لنقيب الصحافيين اليمنيين وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين قال فيه: أحيطكم علما بتعرّضي لتهديد ضمني من قِبل قيادي أمني إماراتي يُدعى ضاحي خلفان على خلفية نشر منصة "تعز تايم" فيديو يظهر فيه وشاب يمني وهما يتبادلان الشتائم.
واضاف: فوجئت بعدها بقيام خلفان بكتابة منشور في حسابه على "تويتر" يتضمّن اسمي وصورتي، ويطالب بمعلومات عنّي.
ونوه ان ما كان ليعير هذا الموضوع أي اهتمام لو كان من شخص لا يعمل ضمن جهاز أمني رسمي.
وتابع: وعليه، فإني أتوجّه إليكم بهذا البلاغ، وأحمّله مسؤولية ما قد أتعرّض له من مضايقات أو أذى (معنويا كان أو جسديا).
من جانبها طالبت قناة بلقيس نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحافيين وكافة المنظمات الحقوقية بضمان سلامة الزميل الصحفي محمد عبد الملك بعد تلقيه تهديدات من المسؤول إلاماراتي ضاحي خلفان.
وقالت القناة التي تبث من تركيا في بيان إنها تلقت بلاغاً من محمد عبدالملك يفيد بتلقيه تهديدا ضمنيا من ضاحي خلفان عبر تغريدة على حسابه في تويتر يتضمّن اسم وصورة الزميل محمد عبد الملك، ويطالب بمعلومات عنه.
وعبرت عن قلقها من أي خطر على سلامة الزميل عبدالملك كون الاستفسار جاء من شخصية أمنية ويحمل تهديدا.
وحملت القناة ضاحي خلفان مسؤولية ما قد يتعرّض له الصحافي محمد عبد الملك من مضايقات أو أذى معنويا كان أم جسديا.