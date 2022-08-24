ماذا يريد ضاحي خلفان من صحفي يمني ولماذا قام بنشر صورته في تويتر؟

الأربعاء 24 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تضامن صحفيون في اليمن، مع زميلا لهم، بعد قيام ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي بنشر صورة الصحفي على حسابه في تويتر وقال انه يريد معلومات عنه.

ونشر خلفان، صورة الزميل في قناة بلقيس، محمد عبدالملك، وطالب بمعلومات عنه.

الصحفي محمد عبدالملك نشر على صفحته في فيسبوك اليوم الاربعاء بلاغا -اطلع عليه محرر مأرب برس- وجهه لنقيب الصحافيين اليمنيين وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين قال فيه: أحيطكم علما بتعرّضي لتهديد ضمني من قِبل قيادي أمني إماراتي يُدعى ضاحي خلفان على خلفية نشر منصة "تعز تايم" فيديو يظهر فيه وشاب يمني وهما يتبادلان الشتائم.

واضاف: فوجئت بعدها بقيام خلفان بكتابة منشور في حسابه على "تويتر" يتضمّن اسمي وصورتي، ويطالب بمعلومات عنّي.

ونوه ان ما كان ليعير هذا الموضوع أي اهتمام لو كان من شخص لا يعمل ضمن جهاز أمني رسمي.

وتابع: وعليه، فإني أتوجّه إليكم بهذا البلاغ، وأحمّله مسؤولية ما قد أتعرّض له من مضايقات أو أذى (معنويا كان أو جسديا).

من جانبها طالبت قناة بلقيس نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحافيين وكافة المنظمات الحقوقية بضمان سلامة الزميل الصحفي محمد عبد الملك بعد تلقيه تهديدات من المسؤول إلاماراتي ضاحي خلفان.

وقالت القناة التي تبث من تركيا في بيان إنها تلقت بلاغاً من محمد عبدالملك يفيد بتلقيه تهديدا ضمنيا من ضاحي خلفان عبر تغريدة على حسابه في تويتر يتضمّن اسم وصورة الزميل محمد عبد الملك، ويطالب بمعلومات عنه.

وعبرت عن قلقها من أي خطر على سلامة الزميل عبدالملك كون الاستفسار جاء من شخصية أمنية ويحمل تهديدا.

وحملت القناة ضاحي خلفان مسؤولية ما قد يتعرّض له الصحافي محمد عبد الملك من مضايقات أو أذى معنويا كان أم جسديا.