مسئول يمني يطمئن الجميع بشأن مخزون القمح ويعلن فتح باب الاستيراد مع دول جديدة

الأربعاء 24 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طمأن وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، الجميع بأن المخزون الغذائي من مادة القمح يكفي لنحو أربعة أشهر، إضافة إلى توفر المواد الأساسية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في العاصمة المؤقتة عدن، امس، ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار والمستوردين ورجال المال والأعمال تقدمهم رئيس الغرفة التجارية أبوبكر باعبيد، وناقش الاجتماع، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وجهود استقرار العملة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال الوزير الاشول " إنه تم فتح باب استيراد القمح من عدة دول بينها رومانيا وفرنسا، وهناك مخاطبات رسمية لفتح خط عبر تركيا لامدادات القمح الروسي والأوكراني" .. مستعرضا الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتستدعي تضافر جهود الجميع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية.

وأضاف "أن وزارة الصناعة والتجارة رفعت تقريرا شاملا حول وضع المخزون الإستراتيجي والأمن الغذائي في البلاد لقيادتي المجلس الرئاسي والحكومة، لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها معالجة التحديات ذات الصلة بإجراءات استيراد السلع المختلفة وأبرزها الغذائية" .. منوها بالأدوار الحيوية للقطاع الخاص في المساهمة باستقرار الأوضاع المعيشية والاقتصادية.