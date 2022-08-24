ماذا يريد ضاحي خلفان من صحفي يمني ولماذا قام بنشر صورته في تويتر؟ مسئول يمني يطمئن الجميع بشأن مخزون القمح ويعلن فتح باب الاستيراد مع دول جديدة عبدالملك الحوثي يهاجم من يطالب بالمرتبات ويحدد 3 أولويات لجماعته تسليم محافظة بالكامل للانتقالي دون قتال على مرأى ومسمع رئيس المجلس الرئاسي منتخب اليمن للناشئين يتصدر مجموعته بفوز مستحق ويستعد لمواجهة تونس النفط يعاود الصعود ويحقق رقما قياسيا خلال شهر السعودية تصدر قرارا خاصا بأبناء المقيمين قد تقلب موازين المواجهات… .مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليار دولار حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق الماليزي الطيران الأمريكي يدخل خط المواجهات و يعلن تنفيذ ضربة ضد أهداف إيرانية بسوريا
حذر عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن من «خطورة المطالبة بالمرتبات».
وقال إن أولوية جماعته في ظل الهدنة هو «التصدي للعدوان» في اشارة للتحالف العربي، الذي اوقف جميع عملياته العسكرية منذ بدء الهدنة مطلع ابريل الماضي.
وأضاف الحوثي في كلمة بمناسبة إحياء جماعته ذكرى مقتل "الإمام زيد"، :في ظل الوضع الراهن ونحن في هدنة يجب أن نكون على درجة عالية من الوعي، واليقظة، والانتباه، والجهوزية، والاستعداد، وألَّا نغفل، وألَّا نتصور أنَّ الأمور قد انتهت، والحرب قد انتهت، ونغفل عن هذه المسألة المهمة بكل الاعتبار.
وهاجم الحوثي الأصوات المتصاعدة من داخل صفوف الجماعة وشركائها في الانقلاب والذين يطالبون ببعض الحقوق كصرف المرتبات والحد من البسط على الأراضي وسجن الناس دون مسوغات قانونية.
وأعتبر في هذا الخصوص أن المطالب الحقوقية تدفع الناس باتجاه الفوضى والانفلات، إلى حالة تفكك الوضع الداخلي، وتصرف الناس عن الاهتمامات الرئيسية والمتمثلة في مواجهة العدوان.
وأشار إلى الأولوية الثانية لدى جماعته في ظل الهدنة، والمتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، والحفاظ على الجبهة الداخلية.
اما الأولوية الثالثة -وفق الحوثي-، فهي تصحيح وضع مؤسسات الدولة الذي قال انه مزري مؤسف.. معتبراً الواقع الحالي نتيجة للتراكمات الماضي وليس وضعاً جديداً تسببت به جماعته.