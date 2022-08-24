تسليم محافظة بالكامل للانتقالي دون قتال على مرأى ومسمع رئيس المجلس الرئاسي

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أعلنت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات سيطرتها على محافظة أبين، دون قتال مع القوات الحكومية.
وقال قائد محور أبين التابع للانتقالي، مختار النوبي، إن القوات سيطرت على أبين دون قتال، بعد تسليم قوات الجيش والأمن المحافظة لقواتهم.
وثمن القائد الموالي للامارات ما وصفها بدور قوات الجيش والأمن والجهود التي بذلوها في تسليم المحافظة لقواتهم.
وكانت قوات عسكرية تابعة للانتقالي قد عبرت مدينة شقرة الساحلية باتجاه الطريق الساحلي في أبين بعد انسحاب قوات الجيش منها.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي ، قد أعلن بدء عملية عسكرية ضد القوات الحكومية في أبين تحت لافتة محاربة الإرهاب.
وأعلن الانتقالي بدء عملية عسكرية ضد القوات الحكومية في أبين، بعد أسابيع من حشد قواته إلى المحافظة.
هذه الخطوة جاءت رغم توجيهات رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، بإيقاف أي عملية عسكرية في أبين حتى تنفيذ نقاط عدة، في مقدّمتها إعادة تموضع الوحدات العسكرية المتواجدة في أبين وفقا لاتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية.