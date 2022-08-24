منتخب اليمن للناشئين يتصدر مجموعته بفوز مستحق ويستعد لمواجهة تونس

الأربعاء 24 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حصد المنتخب الوطني للناشئين، أول ثلاث نقاط بفوزه على نظيره العماني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في بطولة كأس العرب للناشئين,امس الثلاثاء .

وسجل للمنتخب الوطني للناشئين، اللاعبان عبدالرحمن الخضر هدف، وعبدالرحمن عبدالله هدفين.

وقدم المنتخب أداء ممتازا خلال شوطي المباراة ليتصدر مجموعته برصيد ثلاثة نقاط، مستفيدا من تعادل تونس مع ليبيا 0-0.

ويلتقي المنتخب اليمني منتخب تونس الجمعة القادمة. ويسعى للفوز وتأكيد تأهله للدور القادم من البطولة الجارية في الجزائر.