منتخب اليمن للناشئين يتصدر مجموعته بفوز مستحق ويستعد لمواجهة تونس

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حصد المنتخب الوطني للناشئين، أول ثلاث نقاط بفوزه على نظيره العماني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في بطولة كأس العرب للناشئين,امس الثلاثاء .
وسجل للمنتخب الوطني للناشئين، اللاعبان عبدالرحمن الخضر هدف، وعبدالرحمن عبدالله هدفين.
وقدم المنتخب أداء ممتازا خلال شوطي المباراة ليتصدر مجموعته برصيد ثلاثة نقاط، مستفيدا من تعادل تونس مع ليبيا 0-0.
ويلتقي المنتخب اليمني منتخب تونس الجمعة القادمة. ويسعى للفوز وتأكيد تأهله للدور القادم من البطولة الجارية في الجزائر.