النفط يعاود الصعود ويحقق رقما قياسيا خلال شهر

الأربعاء 24 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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صعدت أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنا مع طرح السعودية فكرة تخفيضات في إنتاج تحالف أوبك+ لدعم الأسعار، وعقب توقعات بتراجع في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال انقطاع مؤقت في توريد الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1.

وسجلت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، ارتفاعا بنحو ثلاثة دولارات أمريكية للبرميل الواحد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 3.41 دولارات، أو 3.5 بالمئة، إلى 99.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الأول/ أكتوبر، بنسبة 1.04 بالمئة أو 93 سنتا إلى 91.30 دولارا للبرميل.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق، في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

وذكر الوزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن لدى تحالف "أوبك+" وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون، تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت.

وتشهد أسعار النفط العالمية تذبذبات بين 110 ـ 93 دولارا بالنسبة لبرميل نفط برنت، بفعل مخاوف الركود التي تضغط على الأسعار، بينما تدفع العقوبات الغربية على روسيا الأسعار للصعود