السعودية تصدر قرارا خاصا بأبناء المقيمين

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أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن تمكين أبناء الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي من التعليم للعام الدراسي الجديد. إقرأ المزيد الرياض.
السعودية: اللبنانيون المقيمون في المملكة جزء من اللحمة التي تجمعنا مع أشقائنا العرب وأوضحت الوزارة أنه ينبغي على المدارس تزويد أولياء أمور الطلاب المقيمين بشكل غير نظامي باستمارات القبول، وتوجيههم لمراجعة إمارات المناطق التي يقيمون فيها، لاستكمال الإجراءات اللازمة، ومن ثم تسليم الاستمارة بعد اعتمادها من الإمارة إلى المدرسة لتسجيل الطالب فيها.
وطلبت الوزارة من إدارات التعليم، تزويد الإدارة العامة للتقويم والقبول بإحصاء شهري عن أعداد الطلاب المقبولين في كل منطقة تعليمية.
يشار إلى أن الضوابط والشروط التي احتوت عليها استمارة التحاق من ليس لديهم وثائق نظامية بالتعليم العام والمقيمين بصورة غير نظامية، تتضمن بيانات الطالب ووالده ووالدته بموجب (جواز أو إقامة أو مشهد أو تاشيرة زيارة أو غيرها)، مع وجود عنوان سكن دائم لهم وبيانات للتواصل، إضافة إلى تعهد ولي أمر الطفل الذي لا يحمل وثائق نظامية بأن يقوم باستخراج وثائقه الثبوتية اللازمة لتصحيح وضعه خلال العام الدراسي السعودية تصدر قرارا خاصا بأبناء المقيمن