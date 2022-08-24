قد تقلب موازين المواجهات… .مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليار دولار

الأربعاء 24 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستعلن الأربعاء عزمها على تقديم مساعدة عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا، في أكبر حزمة دعم أمني أحادية لكييف منذ بدء الغزو الروسي.

وهذه المساعدة التي يمكن أن تستخدم لتزويد كييف أسلحة وتدريب قواتها، بالإضافة إلى عمليات أخرى، سيعلن عنها البيت الأبيض رسمياً الأربعاء، أي في اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى استقلالها عن روسيا ومرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي لأراضيها.

وسترصد الأموال من صندوق البنتاغون لمساعدة أوكرانيا أمنياً، ويمكن أن تستخدم لتغطية نفقات الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك الاستحصال على أسلحة وإمدادات.

وصندوق البنتاغون منفصل عن الصندوق الرئاسي الذي يستخدمه الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات عسكرية فورية للقوات الأوكرانية من مخازن الجيش الأمريكي.

والجمعة، أعلن البنتاغون عن أحدث حزمة مساعدات من الصندوق الرئاسي بقيمة 775 مليون دولار، تشمل صواريخ دقيقة، وأسلحة مضادّة للدروع، وطائرات استطلاع مسيّرة، ومدفعية/ ومعدات لإزالة الألغام