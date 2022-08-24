موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

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تترقب الأندية المشاركة في نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سحب قرعة دور المجموعات للبطولة.
وستجرى القرعة بعد غد الخميس في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.
وبالإضافة إلى مراسم القرعة، سيشهد الحفل توزيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جوائز أفضل لاعب ومدرب في الموسم المنصرم.
ومن المنتظر أن يشارك 32 فريقا في القرعة، وقد عرفت هوية 26 فريقا حتى الآن وهم:
ريال مدريد (حامل اللقب)، ليفربول، بوروسيا دورتموند، كلوب بروج، آينتراخت فرانكفورت، تشيلسي، سالزبورغ، سيلتيك، دينامو زغرب، برشلونة، شاختيور دونيتسك، ميلان، يوفنتوس، إنتر، بايرن ميونخ، أتلتيكو مدريد، نابولي، باريس سان جيرمان، إشبيلية، سبورتينغ لشبونة، بورتو، لايبزيغ،، باير ليفركوزن، أياكس، توتنهام، مارسيليا.
ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا غدا الأربعاء مع ختام المباريات الإقصائية التأهيلية للبطولة المرموقة