ووزارة الداخلية القطرية تكشف عن إتفاق أمني مع اليمن

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بحث اليمن ودولة قطر، الثلاثاء، التعاون المشترك في المجال الأمني وسبل تعزيزه. وقالت وزارة الداخلية القطرية على صفحتها في “تويتر”، إن مدير الأمن العام بدولة قطر، الفريق الركن سعد بن جاسم الخليفي، التقى اليوم بسفير اليمن لدى الدوحة راجح حسين بادي.
وذكرت أنه جرى خلال المقابلة “بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها”.
وكانت الحكومة اليمنية، قررت استعادة العلاقات مع دولة قطر، بعدما كان أعلنت في 25 نوفمبر الماضي، تعيين “بادي” كأول سفير له لدى قطر، عقب انتهاء تداعيات ما عُرف بـ”الأزمة الخليجية”، وأسدل الستار عليها مطلع يناير 2021.
وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد زار الدوحة في مارس 2021، في أول زيارة لمسؤول يمني بعد استعادة العلاقات بين البلدين.