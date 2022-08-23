كأس العرب للناشئين 2022 الليلة ... 4 مباريات في انطلاقة منافسات النسخة الرابعة في الجزائر منها منتخب اليمن

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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نطلق الًيَوُمًِ الثلاثاء، منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر، خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخباً هي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

واعتمد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد العربي، ملعبين لاستضافة مباريات البطولة، هما السيق ومستغانم.

في المجموعة الأولى يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب فلسطين على ملعب السيق، بينما يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب السودان على ملعب مستغانم، وتقام المباراتان في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب تونس مع منتخب ليبيا على ملعب السيق، بينما يلتقي منتخب عمان مع منتخب اليمن على ملعب مستغانم، وذلك في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتعد بطولة كأس العرب للناشئين إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث بدأت النسخة الأولى في عام 2011 واستضافتها المملكة العربية السعودية وتوج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سوريا وصيفاً، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتوج باللقب المنتخب التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي