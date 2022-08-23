توجيهات عليا تمنع حزب المؤتمر من الاحتفال بذكرى التأسيس والحزب يصدر بيان عاجل فاجعة نهر النيل التي أودت بحياة شابين يمنيين.. القصة بدأت بسقوط الكرة وزير الصحة يدعو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى مضاعفة جهودها وتوسيع خارطة تدخلاتها في محافظة مأرب تعميم رسمي في اليمن يلزم المواطنين باجراء فحوصات ما قبل الزواج توضيح بشأن توقيت مباراة اليمن وعمان مساء اليوم في كأس العرب للناشئين الانتقالي يتجاوز توجيه الرئاسي ومليشياته تتقدم في مناطق أبين.. الوضع العسكري يتجه نحو الإنفجار الرئيس العليمي يحذر عيدورس من أي عملية عسكرية في أبين ويذكره بأربعة مطالب يجب تنفيذها مصر تحاكم 6 أتراك بينهم سياسي بارز 300وثيقة سرية أخذت من منزله.. ترمب يطلب عدم الكشف عنها ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ عام 1996
قال حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز، ان ما وصفها بتوجيهات من القيادة العليا للدولة، قضت بالغاء مسيرة جماهيرة حاشدة كان مقرر لها غدا الاربعاء 24 أغسطس في تعز والاكتفاء بفعالية رمزية.
واوضح الحزب في بيان- اطلع عليه محرر مأرب برس- اليوم الثلاثاء، ان قيادة فرع الحزب بالمحافظة كانت قد انهت جميع الترتيبات اللازمة للفعالية التي تأتي احياءا للذكرى الاربعين لتأسيس الحزب.
وارجع بيان الحزب الغاء المسيرة الى تقديرات إرتأتها قيادة الدولة اضافة الى احداث القت بظلالها على المشهد ابرزها التطورات جنوب اليمن.
واستجابت قيادة فرع حزب المؤتمر بتعز لتلك التوجيهات دون الخوض في أسبابها،بعد أن عقدت اجتماعا استثنائيا،وفق البيان.
يذكر أن سلطات الحوثي بصنعاء منعت حزب المؤتمر الموالي لها من الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب، ولا يسمح للحزب كذلك الاحتفال في عدن، كما وجهت اللجنة الامنية بمحافظة شبوة التي سيطر عليها الانفصاليين مؤخرا، بمنع اي تظاهرات بالمحافظة التي يتولى قيادتها القيادي في حزب المؤتمر، والموالي للامارات، عوض العولقي.
مرفق نص البيان: