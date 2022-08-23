توجيهات عليا تمنع حزب المؤتمر من الاحتفال بذكرى التأسيس والحزب يصدر بيان عاجل

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز، ان ما وصفها بتوجيهات من القيادة العليا للدولة، قضت بالغاء مسيرة جماهيرة حاشدة كان مقرر لها غدا الاربعاء 24 أغسطس في تعز والاكتفاء بفعالية رمزية.

واوضح الحزب في بيان- اطلع عليه محرر مأرب برس- اليوم الثلاثاء، ان قيادة فرع الحزب بالمحافظة كانت قد انهت جميع الترتيبات اللازمة للفعالية التي تأتي احياءا للذكرى الاربعين لتأسيس الحزب.

وارجع بيان الحزب الغاء المسيرة الى تقديرات إرتأتها قيادة الدولة اضافة الى احداث القت بظلالها على المشهد ابرزها التطورات جنوب اليمن.

واستجابت قيادة فرع حزب المؤتمر بتعز لتلك التوجيهات دون الخوض في أسبابها،بعد أن عقدت اجتماعا استثنائيا،وفق البيان.

يذكر أن سلطات الحوثي بصنعاء منعت حزب المؤتمر الموالي لها من الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب، ولا يسمح للحزب كذلك الاحتفال في عدن، كما وجهت اللجنة الامنية بمحافظة شبوة التي سيطر عليها الانفصاليين مؤخرا، بمنع اي تظاهرات بالمحافظة التي يتولى قيادتها القيادي في حزب المؤتمر، والموالي للامارات، عوض العولقي.

مرفق نص البيان: