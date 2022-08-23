فاجعة نهر النيل التي أودت بحياة شابين يمنيين.. القصة بدأت بسقوط الكرة

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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فجع اليمنيين المقيمين بجمهورية مصر العربية، بخبر وفاة شابين يمنيين غرقا في نهر النيل.

وقالت مصادر مطلعة، أن الشابين صابر الرقيمي وعبد الرحمن الاسدي من ابناء محافظة الضالع، كانا يلعبان كرة القدم على ضفاف نهر النيل في القاهرة يوم الاحد الماضي.

الرقيمي واثناء محاولته اللحاق بالكرة قبل ان تسقط، سقط معها في النهر، بعدها حاول الأسدي، انقاذ صديقه لكنه لقي المصير ذاته.

واليوم الثلاثاء اعلن العثور على جثة الشاب صابر الرقيمي، فيما لا يزال البحث جار عن جثة صديقه عبدالرحمن حمود الأسدي.