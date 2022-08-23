وزير الصحة يدعو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى مضاعفة جهودها وتوسيع خارطة تدخلاتها في محافظة مأرب

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 269

أكد نائب وزير الصحة العامة والسكان ألدكتور عبدالله دحان على المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية مضاعفة جهودها وتوسيع خارطة تدخلاتها وخدماتها الصحية..

جاء ذلك خلال ترأسة اليوم اجتماعا مشتركا لقيادات القطاع الصحي بمحافظة مأرب ومكون الصحة الذي يمثل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في المجال الصحي..

دعيا المنظمات الى أهمية التوسع في التدخلات الصحيه و تقديم خدماتها وتدخلاتها للملايين من النازحين والمجتمع المضيف.

وأشار دحان إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات ووزارة الصحة العامه والسكان ومكاتبها بالمحافظات.

وتنفيذ تدخلاتها الإنسانية بالتنسيق مع مكتب الصحه الصحة بالمحافظة.

وشدد نائب وزير الصحة العامة والسكان إلى سرعة الاستجابة الطارئه ودعم النازحين في محافظة مأرب في ضل الأوضاع الراهنة .

ومن جانبة أوضح نائب مدير عام الصحه أحمد العبادي إلى أن المكتب سبق وان أعد خطة متكاملة بالإحتياج لجميع المديريات.

مشيرا إلى تدخلات المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالمحافظه والبرامج المنفذه وضرورة التركيز على دعم وتنفيذ مشاريع مستدامة.

وناقش الإجتماع تقارير المنظمات حول أوضاع النازحين في المخيمات والتي تضررت جراء السيول والأمطار وسرعة تقديم الخدمات الصحية .

حضر الاجتماع مدير الرعايه الصحيه الأولية ناصر السعيدي ومدير العلاقات والتعاون الفني بمكتب الصحه صالح المسوع