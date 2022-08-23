فاجعة نهر النيل التي أودت بحياة شابين يمنيين.. القصة بدأت بسقوط الكرة وزير الصحة يدعو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى مضاعفة جهودها وتوسيع خارطة تدخلاتها في محافظة مأرب تعميم رسمي في اليمن يلزم المواطنين باجراء فحوصات ما قبل الزواج توضيح بشأن توقيت مباراة اليمن وعمان مساء اليوم في كأس العرب للناشئين الانتقالي يتجاوز توجيه الرئاسي ومليشياته تتقدم في مناطق أبين.. الوضع العسكري يتجه نحو الإنفجار الرئيس العليمي يحذر عيدورس من أي عملية عسكرية في أبين ويذكره بأربعة مطالب يجب تنفيذها مصر تحاكم 6 أتراك بينهم سياسي بارز 300وثيقة سرية أخذت من منزله.. ترمب يطلب عدم الكشف عنها ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ عام 1996 الكشف عن حلقة فوتون لثقب أسود لأول مرة
أكد نائب وزير الصحة العامة والسكان ألدكتور عبدالله دحان على المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية مضاعفة جهودها وتوسيع خارطة تدخلاتها وخدماتها الصحية..
جاء ذلك خلال ترأسة اليوم اجتماعا مشتركا لقيادات القطاع الصحي بمحافظة مأرب ومكون الصحة الذي يمثل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في المجال الصحي..
دعيا المنظمات الى أهمية التوسع في التدخلات الصحيه و تقديم خدماتها وتدخلاتها للملايين من النازحين والمجتمع المضيف.
وأشار دحان إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات ووزارة الصحة العامه والسكان ومكاتبها بالمحافظات.
وتنفيذ تدخلاتها الإنسانية بالتنسيق مع مكتب الصحه الصحة بالمحافظة.
وشدد نائب وزير الصحة العامة والسكان إلى سرعة الاستجابة الطارئه ودعم النازحين في محافظة مأرب في ضل الأوضاع الراهنة .
ومن جانبة أوضح نائب مدير عام الصحه أحمد العبادي إلى أن المكتب سبق وان أعد خطة متكاملة بالإحتياج لجميع المديريات.
مشيرا إلى تدخلات المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بالمحافظه والبرامج المنفذه وضرورة التركيز على دعم وتنفيذ مشاريع مستدامة.
وناقش الإجتماع تقارير المنظمات حول أوضاع النازحين في المخيمات والتي تضررت جراء السيول والأمطار وسرعة تقديم الخدمات الصحية .
حضر الاجتماع مدير الرعايه الصحيه الأولية ناصر السعيدي ومدير العلاقات والتعاون الفني بمكتب الصحه صالح المسوع