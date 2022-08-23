تعميم رسمي في اليمن يلزم المواطنين باجراء فحوصات ما قبل الزواج

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اصدرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية، الإثنين، تعميما بإلزام المواطنين على إجراء فحوصات ما قبل الزواج لتجنب الأمراض الوراثية والفيروسية.

التعميم موجه من وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح الى مدراء عموم مكاتب الصحة العامة والسكان، ومدراء المختبرات المركزية.

ووجه الوزير بحيبح باعتماد فحوصات ما قبل الزواج الأولية، بناءً على خطابه رقم و/ب (2) الصادر بتأريخ 29/6/2022م، وعلى التعميم الصادر من وزير العدل رقن (2) لسنة 2022م، بشأن الزامية اجراء الفحوصات الطبية ما قبل الزواج.

وشملت الفحوصات التي أقر الوزير اجراءها أمراض الدم الوراثية، الأمراض الفيسروسية، فصائل الدم وعامل الريسوس، الدم العام، وفقاً للتعميم.