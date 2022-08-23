توضيح بشأن توقيت مباراة اليمن وعمان مساء اليوم في كأس العرب للناشئين

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 251

يستهل المنتخب اليمني للناشئين مساء اليوم الثلاثاء مشاركته في منافسات بطولة كأس العرب الرابعة تحت 17 عاماً ، التي تحتضنها مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة ( 22 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل ) بمشاركة 16 منتخبا وزعت على أربع مجموعات.

ويخوض منتخب الناشئين الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة، مباراته الأولى أمام نظيره العماني على المجمع الرياضي في مستغانم ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات ( اليمن ، عُمان ، تونس ليبيا ).

وبشأن توقيت المباراة، نشرت بعض المواقع ان المباراة ستبدأ الساعة الثامنة مساءا، لكن وبعد التأكد من الوقت، ستنطلق المباراة الساعة العاشرة بتوقيت اليمن، الثامنة بتوقيت الجزائر، البلد المستضيف للبطولة.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأنهى المنتخب تحضيراته لخوض المباراة الافتتاحية بإجراء حصة تدريبية على ملعب المباراة مساء أمس تم فيه تطبيق الأسلوب التكتيكي الذي سيتم اتباعه من قبل اللاعبين حسب خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد البعداني ومساعده الكابتن هيثم الأصبحي.

وعقد أمس الاول الاجتماع الفني للبطولة بمشاركة ممثلي المنتخبات المشاركة ،كما عقد مؤتمر صحفي موسع لمدربي المنتخبات ، بالإضافة إلى اجتماع تحضيري للجنة الحكام تم خلال استعراض لائحة البطولة وكافة القوانين والأنظمة الخاصة بالمباريات.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال مدرب المنتخب الوطني للناشئين الكابتن محمد حسن البعداني أن اليمن تعيش منذ 8 سنوات وضعاً استثنائياً بسبب الحرب الطاحنة ،وأن المنتخب خاض مرحلة إعداد داخلية في تعز لفترة 13 يوم ثم نقل تحضيراته إلى القاهرة وخاض فترة إعداد خارجية هي الأفضل لخمسة أيام تخللتها خوض مباراتين تجريبين أمام فريقي زد وبيراميدز.

واضاف أنه يعول الكثير على المنتخب لا سيما من حيث المهارات التي يكتسبها اللاعب اليمني بالفطرة ، مؤكداً أن المنتخب حقق الهدف من معسكر القاهرة.

واوضحً أنه يحترم جميع المنتخبات المنافسة , وأن منتخب الناشئين سيدخل كل مباراة سعياً لتحقيق الفوز في كل مباراة

واشارً إلى أن اللاعبين خلال المرحلة السنية لا يتأثرون كثيراً بالامكانات التي يكون تأثيرها محدود وتكون الفطرة والموهبة هي السمة الغالبة وهذا سر تفوق المنتخبات الوطنية في المراحل السنية.

من جانبه أوضح مدرب المنتخب العماني خالد غنيم ان تحضيرات عمان كانت قصيرة حيث خاض معسكر إعدادي في تركيا وأجرى خلاله بعض المباريات التجريبية.

وقال أن المنتخب لا زال في مرحلة التكوين والاعداد ويسعى لا يصاله إلى المستوى المأمول والظهور بصورة طيبة في البطولة ، وسيكون الطموح تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية والتي تعزز من حظوظ الفريق.

واضاف بأن جميع المنتخبات تمتلك نفس الحظوظ ولا فرق بين منتخبات شمال أفريقيا أو منتخبات منطقة الخليج كون المباراة 90 دقيقة وسيتم التعامل مع جميع المباريات لتحقيق الغاية المطلوبة ونفس الطموح ، خاصة وأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين الذين يثق في قدراتهم ويعول عليهم بالظهور بالشكل المطلوب.