الانتقالي يتجاوز توجيه الرئاسي ومليشياته تتقدم في مناطق أبين.. الوضع العسكري يتجه نحو الإنفجار

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افادت الانباء الواردة من محافظة أبين جنوب اليمن ،اليوم الثلاثاء ، بأن مليشيات الانتقالي تمردت على توجيهات الرئيس العليمي بوقف أي عملية عسكرية، وواصلت التقدم والانتشار في عدة مناطق بالمحافظة.

وبدأت مليشيات الانتقالي الانتشار على طول الخط الساحلي، وعلى طول الطريق الرابط بين شقرة واحور، وتتحرك صوب مديريات المحفد ومودية.

وتمركزت عناصر اخرى تابعة للانتقالي المدعوم من الامارات في سلسلة جبال العرقوب شرقي المحافظة.

كما تقدمت المليشيات الموالية للامارات إلى مداخل مديرية شقرة، حيث تتمركز هناك القوات الحكومية، ما يجعل احتمالية انفجار الوضع عسكريا وشيكا.