توضيح بشأن توقيت مباراة اليمن وعمان مساء اليوم في كأس العرب للناشئين الانتقالي يتجاوز توجيه الرئاسي ومليشياته تتقدم في مناطق أبين.. الوضع العسكري يتجه نحو الإنفجار الرئيس العليمي يحذر عيدورس من أي عملية عسكرية في أبين ويذكره بأربعة مطالب مصر تحاكم 6 أتراك بينهم سياسي بارز 300وثيقة سرية أخذت من منزله.. ترمب يطلب عدم الكشف عنها ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ عام 1996 الكشف عن حلقة فوتون لثقب أسود لأول مرة الكشف عن حلقة فوتون لثقب أسود لأول مرة بيانات جديدة تكشف انكماشا غير مسبوق منذ 300 عام للاقتصاد البريطاني في 2020 دراسة حديثة: المتسامحون أصحاب الأخلاق العالية لا يُصابون بهذه الأمراض الخطيرة
افادت الانباء الواردة من محافظة أبين جنوب اليمن ،اليوم الثلاثاء ، بأن مليشيات الانتقالي تمردت على توجيهات الرئيس العليمي بوقف أي عملية عسكرية، وواصلت التقدم والانتشار في عدة مناطق بالمحافظة.
وبدأت مليشيات الانتقالي الانتشار على طول الخط الساحلي، وعلى طول الطريق الرابط بين شقرة واحور، وتتحرك صوب مديريات المحفد ومودية.
وتمركزت عناصر اخرى تابعة للانتقالي المدعوم من الامارات في سلسلة جبال العرقوب شرقي المحافظة.
كما تقدمت المليشيات الموالية للامارات إلى مداخل مديرية شقرة، حيث تتمركز هناك القوات الحكومية، ما يجعل احتمالية انفجار الوضع عسكريا وشيكا.