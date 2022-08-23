الرئيس العليمي يحذر عيدورس من أي عملية عسكرية في أبين ويذكره بأربعة مطالب

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، من شن أي عملية عسكرية في أبين (جنوب) خارج إطار المجلس تحت أي سبب كان .

جاء ذلك في مذكرة رسمية وجهها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى عضو المجلس عيدروس الزبيدي امس الاثنين.

وحملت المذكرة - اطلع عليها محرر مأرب برس- توجيها صريحا بمنع أي عملية عسكرية خارج إطار المجلس، وقالت : " سبق التوجيه منا إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية بإيقاف أي عملية عسكرية في أبين".

وأكدت المذكرة رفض مجلس القيادة الرئاسي أي عملية عسكرية في أبين قبل تحقيق أربعة مطالب هي :

أولا إعادة تموضع الوحدات العسكرية المتواجدة في ابين وفقا لأتفاق الرياض ونقل السلطة وذلك من قبل اللجنة العسكرية والأمنية.

ثانيا جمع المعلومات الاستخبارية عن أماكن تواجد ونشاط العناصر الارهابية في أبين.

ثالثا رفع خطة عسكرية أمنية لتنفيذ ذلك إلى القائد الأعلى للمصادقة عليها .

رابعا التنسيق مع عمليات التحالف لتنفيذ العملية.

وكان الزبيدي قد وجه امس الاثنين باطلاق عملية عسكرية في ابين، للقضاء على ما وصفه الارهاب، والحقيقة ان العملية تستهدف القوات الحكومية هناك.

واستخدم الزبيدي صفته كعضو في المجلس الرئاسي ، في المذكرة التي وجهها لمليشياته.. متجاوزا بذلك مجلس الرئاسة، الذي وجه فورا بايقاف اي عملية عسكرية.

هذا التطور يكشف جليا، من هو المتمرد على الدولة والمجلس الرئاسي، ابتداءا باحداث شبوة مرورا بحضرموت واخيرا أبين.