ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ عام 1996

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي للمرة الأولى منذ عام 1996 ليصل إلى 2861.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وحسب بيانات بورصة لندن، فإن سعر تسوية العقود الآجلة للغاز في أوروبا (للتسليم في سبتمبر) وصل إلى رقم قياسي للمرة الأولى منذ عام 1996، حيث بلغ 2861.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية الجمعة، تعليق نقل الغاز عبر "نورد ستريم 1" من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز العاملة الوحيدة في محطة "بورتوفايا".

وبعد هذه الأنباء، بدأت العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر على مؤشر TTF بالارتفاع بشكل سريع ، حيث قفزت بحلول مساء نفس اليوم بنسبة ثمانية بالمائة تقريبا فوق 2700 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ مارس.

لكن صباح أمس، ارتفعت بالفعل بنسبة 20 في المائة وتجاوزت 3000 دولار، وأغلقت أقل بقليل من 2900 دولار