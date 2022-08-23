بيانات جديدة تكشف انكماشا غير مسبوق منذ 300 عام للاقتصاد البريطاني في 2020

الثلاثاء 23 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 170

انكمش ​اقتصاد​ ​المملكة المتحدة​ خلال 2020 بأكبر وتيرة منذ أكثر من 3 قرون، بحسب مراجعة للبيانات الصادرة عن العام الأول لانتشار وباء كورونا، والتي تقيس تأثير الجائحة على الاقتصاد.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد قدر في الأصل أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش بنسبة 9.3 في المائة في عام 2020، لكنه أعلن اليوم الاثنين، بأن اقتصاد البلاد قد انكمش بنسبة 11 بالمئة، وذلك بناء على التغييرات في طريقة حساب البيانات وتجعل هذه المراجعة الانكماش الذي شهدته بريطانيا هو الأسوأ منذ عام 1709، حينما شهدت المملكة المتحدة ظاهرة تسمى بـ "الصقيع العظيم"، والتي كانت أسوأ شتاء شهدته القارة الأوروبية في نحو 500 عاما.

وأوضحت البيانات أن اقتصاد بريطانيا قد انكمش بنسبة 21 بالمئة في الربع الثاني من 2020، عندما شهدت البلاد ذروة انتشار ​فيروس كورونا​، بدلا من النسبة المعلنة سابقًا عند 19.4 بالمئة.

وتأتي التعديلات الجديدة على نسبة الانكماش خلال العام الأول لوباء كورونا، بعد أن أعلن مكتب الاحصاءات الوطنية امتلاكه المزيد من البيانات الأكثر تفصيلا عن مدى تأثر الاقتصاد خلال الجائحة.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أعلن في وقت سابق من شهر أغسطس الحالي أن الاقتصاد البريطاني قد انكمش في شهر يونيو الماضي بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام