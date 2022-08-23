دراسة حديثة: المتسامحون أصحاب الأخلاق العالية لا يُصابون بهذه الأمراض الخطيرة رسميا.. الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه موسكو تُحدد خطوطاً حمراء.. وإلا الحرب النووية! «الإنتقالي»يطلق تمرد عسكري جديد على «الرئاسي» في هذه المحافظة بعد طوال انتظار.. واتساب يضع حلاً لمشكلة الرسائل المحذوفة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشاركته في كأس العرب غداً بمواجهة نظيره العُماني المليشيات تستعرض عضلاتها بسلاح غير مسبوق منذ اندلاع الحرب ..الحوثي يدشن حصاد الهدنة تحذير من كارثة بيئية ستعرقل حركة الشحن العالمية في البحر الأحمر وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة يستقبل أعضاء وإدارة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 2002
توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بالتسامح و بأخلاق جيدة هم الأقل عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب أو الاكتئاب .
وأوضحت الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة هارفارد ونشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن التمتع بالأخلاق الطيبة قد يقلل من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب بنسبة قد تصل إلى 50%.
أشارت الدراسة أن الأشخاص ذو الأخلاق العالية والذين سريعا ما يكونوا أكثر تسامح مع أخطاء البعض لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب ويتمتعون بصحة جسدية وعقلية أفضل .
وأكدت الدراسة أن استخدام نقاط القوة في الشخصية الأخلاقية لمساعدة الآخرين قد يعد مفيدًا للصحة الجسدية للفرد.
وجد الباحثون أيضًا ارتباطًا بين معدلات القلق والإصابة بأمراض القلب وقد كان الأشخاص الذين سجلوا درجات أعلى من القلق أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب .
ووفقا للدراسة تعد نقاط القوة في الشخصية هي سمات شخصية إيجابية تعد ضرورية لهوية الفرد، وقد تساهم في الصالح العام، وتلعب في الوقت نفسه دورًا إيجابيًا في تعزيز الرفاهية والصحة الإيجابية.