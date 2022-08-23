رسميا.. الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه

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توج الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، بعد أن خسر بيراميدز على يد مضيفه فيوتشر بنتيجة 0-1 مساء اليوم الاثنين على ملعب السلام بالقاهرة في الجولة 32 للمسابقة.
وسجل هدف فيوتشر اللاعب عمر كمال في الدقيقة 70 من تسديدة خدعت الحارس أحمد الشناوي وسكنت شباك بيراميدز.
ورفع فيوتشر رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة محتلا المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن الزمالك.
وحسم الزمالك اللقب قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالدوري المصري بعدما ظل الفارق مع أقرب منافسيه بيراميدز 7 نقاط وهو فارق لا يمكن تعويضه في مباراتين متبقيتين لبيراميدز في المسابقة.
وحافظ الزمالك على اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج به أيضا في الموسم الماضي.