بعد طوال انتظار.. واتساب يضع حلاً لمشكلة الرسائل المحذوفة

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في تطبيق التواصل الفوري واتساب، يعاني الكثيرون من مشكلة حذف الرسائل بسرعة عن طريق الخطأ، ما يجعل من استعادتها مهمة شبه مستحيلة، الأمر الذي شجع الشركة لطرح حل لهذه المشكلة.

– واتساب تحل مشكلة الرسائل المحذوفة

وفقاً لموقع “WaBetaInfo” الذي يتابع أخبار تطبيق التواصل الفوري الشهير الإخباري، فإن “واتساب” يختبر حالياً على النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التي يحذفونها عن طريق الخطأ.

وقال الموقع في تقرير له: “إن الاختبار يتمحور في المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التي تعمل بنظام (أندرويد)”.

وفي وقتٍ لاحقٍ، قال الموقع: “إنه رصد الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل (أي أو أس)، أي هواتف (آيفون)”.

وجاء هذا التطور بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة “ميتا” التي تملك “واتساب” إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة.

شروط محددة

وفي هذا الشأن، ذكر الموقع أن هناك شروط من أجل استخدام هذه الميزة، فالأمر مثلاً محصور بعدد محدود من الثواني، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

وأرفق الموقع تقريره بلقطة شاشة تظهر شريطاً صغيراً سيظهر على واجهة التطبيق بعد قيامه بالحذف، مكتوب عليه “تراجع عن الرسائل المحذوفة بالنسبة إلي”، ولن تكون الميزة متاحة في خيار الحذف بالنسبة إلى الجميع.

وفي حال اختفاء هذا الشريط، فإن لن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.

ليس من الواضح متى ستدخل هذه الميزة حيز التنفيذ، إلا أز الموقع قال “إن الأمر قد يكون في المستقبل القريب”.