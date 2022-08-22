منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشاركته في كأس العرب غداً بمواجهة نظيره العُماني

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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يخوض منتخب اليمن للناشئين (تحت 17 عاماً) غداً الثلاثاء، أولى مبارياته في بطولة كأس العرب، بمواجهة نظيره العُماني، ضمن مباريات المجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها الجزائر، خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليمن، على ملعب مستغانم بمدينة وهران الجزائرية.

هذا وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد عقدت، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً فنياً، ضم ممثلي المنتخبات المشاركة، وتم فيه استعراض اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة وكشوفات اللاعبين وقانونية مشاركتهم وألوان المنتخبات المشاركة.

وبحسب ما أورده موقع الاتحاد اليمني لكرة القدم على حسابه في فيسبوك، فإن منتخب اليمن سيلعب بالزي الأبيض في مباراته الأولى أمام عُمان، فيما سيرتدي الزي الأحمر في مواجهتي منتخبي تونس وليبيا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، والذي أقيم عصر اليوم، أكد مدرب منتخب اليمن للناشئين محمد البعداني بأنه سيلعب كل مباراة في البطولة بهدف تحقيق الفوز، وقال: "معسكر مصر استفدنا منه كثيراً وتحقق الهدف منه، وسندخل للفوز في كل مباراة".

وأضاف بأن اليمن تعيش وضع استثنائي، جراء نحو 8 سنوات من الحرب، لكننا "نحن اليمنيين تعودنا أن نعمل خارج المنطق، ونعتمد على مهارات اللاعبين، فاللاعب اليمني الناشئ مبدع بالفطرة".

من جهته قال مدرب المنتخب العماني، خالد غنيم، بأنه يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى لتعزز من حظوظ منتخبه، رغم أن "التحضيرات كانت قصيرة بمعسكر إعدادي في تركيا وبعض المباريات التجريبية".

وأشار إلى أن منتخبه لا زال في مرحلة التكوين والإعداد "ونسعى لإيصاله إلى المستوى المأمول والظهور بصورة طيبة في البطولة".

يذكر بأن المنتخبين سبق وتواجها في بطولة غرب آسيا التاسعة التي استضافتها الأردن في يونيو الماضي، وانتهت المباراة بفوز كبير للمنتخب اليمني بنتيجة 4 أهداف نظيفة.