المليشيات تستعرض عضلاتها بسلاح غير مسبوق منذ اندلاع الحرب ..الحوثي يدشن حصاد الهدنة

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أعلنت قوات الجيش الوطني عن تحليق طيران حربي تابع لجماعة الحوثي في أجواء تعز للمرة الأولى منذ بداية الحرب.
وقال نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر -في بيان مقتضب نشره على فيسبوك- إن جماعة الحوثي، نفذت السبت تحليقا بطيران مقاتل نوع "هيلوكبتر" مرتين على التوالي في أجواء مطار تعز، شرقي المدينة، في تطور خطير وتصعيد للأعمال العدائية.
وأكد البحر أن الحوثيين يستغلون الهدنة الأممية واستقدموا قبل نحو شهرين من الآن "خبراء أجانب يعتقد أنهم إيرانيين وسط إجراءات أمنية مشددة وحالة من التكتم الشديد والسرية التامة إلى مطار تعز الدولي وقاعدة طارق الجوية المجاورة للمطار".
وذكر ان مهمة جلب الخبراء كان "لغرض إجراء صيانة للطائرات الموجودة ولأنواع الهيل فنية وهندسية ولتطوير طائرات مسيرة واستحداث ورشة للصيانة والتطوير وتركيب معدات ورشة فنية وهندسية للصيانة للطائرات الموجودة وتطوير المسيرات".
ولفت إلى أن الجماعة استحدثت مؤخرا معسكر لها في منطقة المطار الجديد شرقي تعز.