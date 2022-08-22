تحذير من كارثة بيئية ستعرقل حركة الشحن العالمية في البحر الأحمر

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرها من كارثة بيئية ستضرب البحر الأحمر جراء بقاء ناقلة النفط اليمنية "صافر" العائمة قبالة سواحل الحديدة دون صيانة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن عدم وجود صيانة ونظام أنابيب من نوع قديم في الناقلة "صافر" سيؤدي إلى تسرب النفط".
وأكدت أن التسرب التالي قد يؤدي إلى اضطراب الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية الأخرى في منطقة البحر الأحمر ، فضلاً عن تدمير سبل عيش اليمنيين الذين يعتمدون على صيد الأسماك والصناعات الأخرى لإطعام أسرهم".