وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة يستقبل أعضاء وإدارة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نظم مكتب شؤون حجاج اليمن، اليوم، برامج عمرة لأعضاء وإدارة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، حيث كان في استقبالهم بمقر المكتب وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، الذي رحب بهم بأسم وزارة الأوقاف والإرشاد،.

موكدًا أن هذا التنسيق والترتيب جاء في ضوء توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة بالاهتمام بالكوادر الشبابية، ورعاية الموهوبين.

وأشاد الوكيل الرباش بماقدمه المنتخب من صورة مشرفة للكرة اليمنية؛ رغم ماتمر به البلاد من أوضاع استثنائية، .

وأوضح الوكيل أن وزارتي الشباب والرياضة، والأوقاف والإرشاد تعملان معاً في تشجيع القدرات والمواهب على اختلاف مجالاتها.

بدوره شكر المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم على لسان المدير الإداري للمنتخب عبد الرحمن عقيل، لمعالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، ولسعادة وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، حسن ضيافتهم، وتواصلهم المستمر مع إدارة المنتخب حتى أنهى الفريق وبعثته الإدارية أداء مناسك برنامج العمرة.