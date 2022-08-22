اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 2002

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 162

تدنى اليورو، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أن بدأ التداول به في عام 2002، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.

وأما الدولار، فاستفاد من قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي المتتالية لرفع سعر الفائدة،

في حين خسر اليورو 0,84 % من قيمته قرابة الساعة 15,25 بتوقيت غرينيتش ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2002 بواقع 0,9951 دولار