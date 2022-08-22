وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة يستقبل أعضاء وإدارة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 2002 "العقيلي" يطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها عيدروس الزبيدي يظهر اخيرا وخلفه العلم الجمهوري لدولة الوحدة في قلب العاصمة عدن «صورة+تفاصيل الاجتماع» أسعار صرف متفاوتة بين عدن وصنعاء مساء اليوم تعرف على ترتيب الدول العربية من حيث متوسط الراتب الشهري مليشيات الانتقالي تقتاد محامي في عدن الى جهة مجهولة وناشطة حقوقية تحذر من «موجة تكميم أفواه قادمة» كفيفتان تتصدران أوائل الجمهورية ومحافظة إب في الترتيب الثاني من حيث عدد الطلاب الأوائل تحليل يحدد من هو الخاسر الأكبر في أحداث شبوة ومن المستفيد؟ مليشيات العمالقة ودفاع شبوة تواصل التمرد على توجيهات العليمي وتتمادى في ارتكاب انتهاكات عنصرية
تدنى اليورو، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أن بدأ التداول به في عام 2002، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.
وأما الدولار، فاستفاد من قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي المتتالية لرفع سعر الفائدة،
في حين خسر اليورو 0,84 % من قيمته قرابة الساعة 15,25 بتوقيت غرينيتش ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2002 بواقع 0,9951 دولار