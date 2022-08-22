عيدروس الزبيدي يظهر اخيرا وخلفه العلم الجمهوري لدولة الوحدة في قلب العاصمة عدن «صورة+تفاصيل الاجتماع»

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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ظهر عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي اليوم الاثنين في اجتماع رسمي بالعاصمة المؤقتة عدن وخلفه العلم الجمهوري لدولة الوحدة اليمنية.

وشهدت الاجتماعات السابقة التي يحضرها عيدروس تحديدا، تغيببا للعلم اليمني.

وشن ناشطون وسياسيون ووسائل اعلام حملات واسعة الايام الماضية انتقدت تغييب العلم الجمهوري في الاجتماعات الرسمية للمسؤويين ونشرها في وكالة سبأ الحكومية.

وتعرض العلم الوطني، لاهانات صاحبة سيطرة المليشيات المدعومة من الامارات على محافظة شبوة الايام الماضية،ما اثار غضب واسع في اوساط اليمنيين.

وبالعودة لتفاصيل الاجتماع قالت وكالة سبأ ان عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي التقي في القصر الرئاسي بمعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق في الاحداث التي شهدتها محافظة شبوة الأسبوع الماضي برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محسن الداعري.

ومع ان عيدروس الزبيدي، يعد طرفا رئيسا في الاحداث التي شهدتها شبوة،الا ان اللجنة الرئاسية اجتمعت به وسلمته تقريرا عن نتائج زيارتها للمحافظة في ظل استمرار غياب الرئيس العليمي، الذي يتواجد حاليا في السعودية.

وتسلم الزبيدي تقريرا مفصلا من رئيس اللجنة وزير الدفاع تضمن نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الى محافظتي شبوة وحضرموت للقاء بكل الأطراف والجلوس معهم وجمع الاستدلالات والحقائق التي توصلت اليها اللجنة بخصوص الاحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الأسبوع الماضي.

كما اطلع عضو مجلس القيادة من رئيس وأعضاء اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإزالة اسباب التوتر وإعادة الامن والاستقرار الى المحافظة.

وأشاد اللواء الزبيدي بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية في احتواء الموقف ووقف التصعيد، مشددا على أهمية مساندة السلطات المحلية في محافظة شبوة وتعزيز جهودها في ترسيخ الامن والاستقرار في المحافظة التي تحظى بأهمية خاصة كمحافظة اقتصادية،وفق سبأ.

بدروه أعرب اللواء محسن الداعري وزير الدفاع رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لمجلس القيادة الرئاسي لمساندته المتواصلة للجنة وتذليل الصعاب امامها لإنجاح مهامها في إعادة الامن والاستقرار الى محافظة شبوة ودعم جهود السلطات المحلية فيها.