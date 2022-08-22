أسعار صرف متفاوتة بين عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 22/08/2022:
في عدن
الريال السعودي: شراء: 292 بيع: 294
الدولار الأميركي: شراء: 1108 بيع: 1121
في صنعاء
الريال السعودي: شراء: 148.5 بيع: 149
الدولار الأميركي: شراء: 560 بيع: 565