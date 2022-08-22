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أسعار صرف متفاوتة بين عدن وصنعاء مساء اليوم

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين 22/08/2022: 

في عدن

الريال السعودي: شراء: 292 بيع: 294

الدولار الأميركي: شراء: 1108 بيع: 1121

في صنعاء 

الريال السعودي: شراء: 148.5 بيع: 149

الدولار الأميركي: شراء: 560 بيع: 565

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