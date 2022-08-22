مليشيات الانتقالي تقتاد محامي في عدن الى جهة مجهولة وناشطة حقوقية تحذر من «موجة تكميم أفواه قادمة»

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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اقدمت مليشيات المجلس الانتقالي، المدعومة من الامارات، على اعتقال محامي في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد، واقتاده الى جهة مجهولة.

وقالت مصادر حقوقية، إن مسلحي الانتقالي اعترضوا طريق المحامي مازن سلام، في مدخل خور مكسر أثناء خروجه من محكمة صيرة ،وكان برفقة أسرته، وقامت باختطافه ومصادرة هاتفه.

وأفادت أن المسلحين الخاطفين كانوا على متن سيارة "باص فوكسي"، ويرتدون بزات عسكرية.

من جهتها قالت الحقوقية هدى الصراري، إن قوة امنية اعتقلت المحامي سلام أثناء خروجه من محكمة صيره على متن باص وصادرت هاتفه المحمول.

وأضافت الصراي على حسابها في "تويتر" أن الاعتقال تم دون مسوغ قانوني ومخالف لقانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة لتمتع المحامين بحصانة وفق القانون، لكن للأسف تُضرب بعرض الحائط كل هذه النظم حينما تكون المليشيات هي المسيطرة.

وأشارت إلى أن واقعة اعتقال المحامي سلام ليست الوحيدة فقد سبق وأن تعرض بعض المحامين في عدن لتهديد عبر إرسال استدعاءات مخالفة للقانون للتحقيق معهم على خلفية آراء وانتقاد لبعض الإجراءات الصادرة من الجهات الرسمية أو لعدم التحقيق في قضايا رأي عام وإظهار نتائجها.

وحذرت هدى الصراري من الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لقوات الانتقالي الجنوبي، واضافت قائلة: الظاهر موجة تكميم افواه قادمة.