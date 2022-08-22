كفيفتان تتصدران أوائل الجمهورية ومحافظة إب في الترتيب الثاني من حيث عدد الطلاب الأوائل

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حصدت طالبتان كفيفتان، مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في القسم الأدبي للعام الدراسي 2022.
وتصدرت الطالبة/ أماني صادق صالح صالح شداد،من امانة العاصمة صنعاء ترتيب اوائل الجمهورية القسم الأدبي بنسبة 94.86% ، فيما حصدت الطالبة / سمية احمد علي محمد ناصر من محافظة إب الترتيب الثامن بنسبة 89.71%، وفق ما رصده محرر مأرب برس.
واعلنت وزارة التربية في حكومة صنعاء امس نتائج الثانوية العامة ، وتصدرت امانة العاصمة ترتيب المحافظات من حيث عدد الطلاب الأوائل، في الاقسام الثلاثة العلمي والأدبي والإنجليزي على مستوى الجمهورية.. وجاءت على النحو التالي:
1-أمانة العاصمة(69).
2-محافظة إب(15).
3- محافظة ذمار (5).
4- محافظة الحديدة(3).
5- محافظة تعز (2).
6- محافظة حجة (1).
ولا تشمل هذه الارقام، أوائل الثانوية في المحافظات المحررة التابعة للحكومة الشرعية.