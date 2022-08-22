كفيفتان تتصدران أوائل الجمهورية ومحافظة إب في الترتيب الثاني من حيث عدد الطلاب الأوائل

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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حصدت طالبتان كفيفتان، مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في القسم الأدبي للعام الدراسي 2022.

وتصدرت الطالبة/ أماني صادق صالح صالح شداد،من امانة العاصمة صنعاء ترتيب اوائل الجمهورية القسم الأدبي بنسبة 94.86% ، فيما حصدت الطالبة / سمية احمد علي محمد ناصر من محافظة إب الترتيب الثامن بنسبة 89.71%، وفق ما رصده محرر مأرب برس.

واعلنت وزارة التربية في حكومة صنعاء امس نتائج الثانوية العامة ، وتصدرت امانة العاصمة ترتيب المحافظات من حيث عدد الطلاب الأوائل، في الاقسام الثلاثة العلمي والأدبي والإنجليزي على مستوى الجمهورية.. وجاءت على النحو التالي:

1-أمانة العاصمة(69).

2-محافظة إب(15).

3- محافظة ذمار (5).

4- محافظة الحديدة(3).

5- محافظة تعز (2).

6- محافظة حجة (1).

ولا تشمل هذه الارقام، أوائل الثانوية في المحافظات المحررة التابعة للحكومة الشرعية.