تصريح لمدرب الناشئين قبيل انطلاق كأس العرب

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مدرب المنتخب اليمني للناشئين، محمد حسن البعداني، إن الأهداف التي كان يسعى إليها تحققت خلال معسكر القاهرة، حيث تم التركيز على رفع الجانب البدني للاعبين.

كما تم منح الفرصة الكافية لجميع اللاعبين، وخاصة البدلاء، لإظهار قدراتهم، وتم أيضا تثبيت التشكيلة النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس العرب.

وأضاف البعداني، في تصريحات لموقع الاتحاد اليمني لكرة القدم، أن معسكر القاهرة شكل فرصة جيدة، لاستكمال مرحلة الاعداد الداخلي بتعز، والتي كان ينقصها خوض المباريات التجريبية، نظرا لعدم ملائمة أرضية الملعب لإجراء لقاءات مع فرق تعز.

وأوضح أن هذه كانت المعضلة الوحيدة، بينما كان المعسكر مميزا، وكانت تعز بوابة لإعداد المنتخب بصورة جيدة، شاكرا تفاعل ودعم واهتمام جميع أبناء المدينة والسلطة المحلية، وكل الجماهير التي تساند المنتخب.

واعتبر أن معسكر القاهرة، تحقق فيه ما كان ينقص المنتخب اليمني للناشئين، خصوصا الجانب البدني، حيث تسنى له خوض مباراتين خلال ثلاثة أيام، أمام “فرق قوية جدا”.

وتابع: “العشب الطبيعي الذي لعبنا عليه مباراة بيراميدز، أرهق اللاعبين نظرا لكثافته، وحال دون فرض أسلوبهم، من حيث السيطرة على الكرة، وهي السمة التي يتميزون بها عادة”.

وأكد أنه يتجنب التصريحات الرنانة، ويفضل الواقعية واحترام المنافسين، وأن منتخبه سيدخل منافسات كأس العرب بطموح تحقيق الفوز، وسيبذل أقصى جهده لتحقيق هذا الهدف.