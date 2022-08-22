سفير الإمارات يعود إلى إيران خلال الأيام المقبلة

الإثنين 22 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الإمارات عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى درجة سفير، وذلك بعودة سفيرها إلى طهران خلال الأيام المقبلة، والذي قالت إنه يأتي ضمن إطار حرص القيادة الإماراتية على تعزيز علاقاتها مع إيران، وتنفيذاً لقرارها السابق في هذا الشأن، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو (تموز) 2022 بين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران حيال الموضوع.

وأكدت الوزارة أن السفير سيف الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة الإمارات لدى إيران خلال الأيام المقبلة، وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

وشهد الاتصال بين وزيري خارجية البلدين في نهاية يوليو (حزيران) الماضي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دفعها إلى الأمام.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى حرص الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد على تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار ودعمها لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وكان الدكتور أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية قال في منتصف الشهر الماضي إن بلاده تبحث مسألة تعيين سفير في طهران بعد ست سنوات من خفض العلاقات بين البلدين، وذلك في إطار سياسة إماراتية إقليمية تهدف إلى «خفض التصعيد».

وقال: «نحن في مسار لإرسال سفير إلى طهران»، موضحاً: «نبحث بالفعل في مسألة إرسال سفير إلى إيران